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Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью

13.01.2019 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал голевой пас в матче 22-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0, перерыв).

25-летний чемпион мира набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в пяти играх АПЛ после отставки Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт, и назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера.

За этот отрезок в лиге столько же очков набрал лишь форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (5+3).

В 19 матчах чемпионата Англии в этом сезоне у Погба уже 7 голов и 7 голевых передач.

 
 
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал голевой пас в матче 22-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0, перерыв).
 
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