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Погба набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в 5 играх АПЛ после отставки Моуринью
13.01.2019 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
25-летний чемпион мира набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в пяти играх АПЛ после отставки
За этот отрезок в лиге столько же очков набрал лишь форвард
В 19 матчах чемпионата Англии в этом сезоне у Погба уже 7 голов и 7 голевых передач.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал голевой пас в матче 22-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0, перерыв).
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