Белорусский нападающий Сергей Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.

«Крылья Советов», без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за «Крылья» и дальше.

Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям». Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры», – сказал Корниленко.

Статистику Корниленко в нынешнем сезоне смотрите здесь.