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Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»
13.01.2019 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий Сергей Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов», сообщает
«Крылья Советов», без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за «Крылья» и дальше.
Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям». Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры», – сказал Корниленко.
Статистику Корниленко в нынешнем сезоне смотрите
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Белорусский нападающий Сергей Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.
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