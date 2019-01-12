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Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов»

13.01.2019 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Сергей Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.

«Крылья Советов», без сомнения, стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя, как дома, а следующий сезон станет для меня уже девятым в футболке этого клуба. Огромная поддержка болельщиков, их любовь к футболу мотивируют меня играть и забивать за «Крылья» и дальше.

Да, мне уже 35 лет, для футболиста это серьезный возраст, но я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям». Посмотрим, как все сложится дальше, но я планирую остаться в Самаре после завершения карьеры», – сказал Корниленко.

Статистику Корниленко в нынешнем сезоне смотрите здесь.

 
 
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Белорусский нападающий Сергей Корниленко продлил контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба клуба.
 
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