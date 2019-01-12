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Сульшер выиграл 6 первых матчей в «МЮ». Это рекорд в истории клуба

13.01.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (1:0) в матче 22-го тура премьер-лиги.

Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер стартовал с шести побед подряд. Это рекорд в истории клуба.

Кроме того, 45-летний норвежец повторил рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года).

«Манчестер Юнайтед» выиграл шесть последних матчей с общим счетом – 17:3.

Клуб из Манчестера набрал 41 очко в 22 играх и делит с «Арсеналом» 5-6-е место в таблице. 19 декабря, когда «МЮ» назначил Сульшера, лондонцы опережали соперника на 8 очков.

Сульшер выиграл 6 первых матчей в «МЮ». Это рекорд в истории клуба

 
 
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«Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» (1:0) в матче 22-го тура премьер-лиги.
 
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