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Месси первым забил 400 голов в Ла Лиге

13.01.2019 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 19-го тура Ла Лиги с «Эйбаром» (3:0, второй тайм).

31-летний аргентинец забил 400-й гол в 435-й игре чемпионата Испании. Он стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занимает второе место по голам в примере. Он забил 311 мячей в 292 играх за «Реал».

Замыкает тройку Тельмо Сарра, забивший за «Атлетик» 251 гол в 277 встречах.

В 17 матчах нынешнего сезона Месси забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Он забил 8 голов в последних 5 турах.

 
 
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 19-го тура Ла Лиги с «Эйбаром» (3:0, второй тайм).
 
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