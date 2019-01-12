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Александр Панков: «Греческий «Астерас» хотел приобрести Кирилла Вергейчика»

13.01.2019 22:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольный агент Александр Панков в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал о том, что белорусским нападающим Кириллом Вергейчиком интересовался греческий клуб.

«Греческий «Астерас» хотел приобрести Вергейчика. Мне позвонил главный тренер команды Георгиос Парасхос. Я с ним очень долго работаю. Тренер сказал, что рассматривают приглашение Вергейчика и попросил высказать мнение. Я дал хорошую характеристику Кириллу. Видел несколько его игр. В моем понимании, он мог в Греции составить конкуренцию. Через пару дней прочитал, что Вергейчик подписал контракт с минским «Динамо», – сказал Панков.

 
 
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Футбольный агент Александр Панков в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал о том, что белорусским нападающим Кириллом Вергейчиком интересовался греческий...
 
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