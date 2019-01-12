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Почеттино о 2-м тайме с «МЮ»: «Это была лучшая игра «Тоттенхэма» при мне. Я горд»

13.01.2019 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 22-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Я так горд, так рад. Во втором тайме я увидел лучшую игру «Тоттенхэма» после четырех с половиной лет здесь. Это было прекрасно.

Де Хеа совершил 11 сэйвов, что невероятно. В футболе иногда ты не побеждаешь, когда заслуживаешь, а иногда побеждаешь, когда не заслуживаешь этого.

В первом тайме мы доминировали, но не были хорошо организованы в тот момент, когда потеряли Муссу Сиссоко [из-за травмы]. И в этот момент мы пропустили.

После перерыва «МЮ» играл глубже. Играть против такой системы и создать 11 моментов во втором тайме – это круто. Я так горд. Покидаю «Уэмбли» с хорошими эмоциями.

В первом тайме мы пропустили контратаку, но вторая половина игры была лучшей на моей памяти.

Нам не хватало спокойствия и точности. Иногда голы забиваются и при меньшем количестве моментов, но нам не на что жаловаться.

«Тоттенхэм» играл в фантастический футбол. И каждый, кто видел матч, должен испытывать то же, что и я», – сказал тренер.

 
 
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 22-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
 
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