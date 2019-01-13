Головатый о новом стадионе «Шахтера»: «Какие сроки? 3-5 лет? Думаю, гораздо быстрее»

Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал, когда у «Шахтера» появится новый стадион.

– Новый стадион? Все зависит от результата. Будет результат, будет болельщик идти на стадион. Тогда все возможно. Это будущее . Сегодня городу только 60 лет. В будущем появится не только футбольный стадион, но и другие спортивные объекты.

– Какие сроки? 3-5 лет?

– Думаю, гораздо быстрее, – заявил Головатый.

Напомним, сейчас команда играет на стадионе «Строитель», который вмещает 4200 человек и был открыт в 1973 году.