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Головатый о новом стадионе «Шахтера»: «Какие сроки? 3-5 лет? Думаю, гораздо быстрее»

13.01.2019 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал, когда у «Шахтера» появится новый стадион.

– Новый стадион? Все зависит от результата. Будет результат, будет болельщик идти на стадион. Тогда все возможно. Это будущее Солигорска. Сегодня городу только 60 лет. В будущем появится не только футбольный стадион, но и другие спортивные объекты.

– Какие сроки? 3-5 лет?

– Думаю, гораздо быстрее, – заявил Головатый.

Напомним, сейчас команда играет на стадионе «Строитель», который вмещает 4200 человек и был открыт в 1973 году.

 
 
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Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал, когда у «Шахтера» появится новый стадион.
 
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