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Головатый о новом стадионе «Шахтера»: «Какие сроки? 3-5 лет? Думаю, гораздо быстрее»
13.01.2019 23:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в
– Новый стадион? Все зависит от результата. Будет результат, будет болельщик идти на стадион. Тогда все возможно. Это будущее
– Какие сроки? 3-5 лет?
– Думаю, гораздо быстрее, – заявил Головатый.
Напомним, сейчас команда играет на стадионе «Строитель», который вмещает 4200 человек и был открыт в 1973 году.
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Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый в «Итогах недели» на «Беларусь 5» рассказал, когда у «Шахтера» появится новый стадион.
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