Эльвира Герман: «Не люблю, когда слова коверкают. Ни разу не сказала, что Европейские игры-2019 не входят в мои планы»

Белорусская легкоатлетка сообщила, что ее слова об Европейских играх неправильно поняли.

«Тот самый случай, когда журналисты знают лучше, чем ты сам. Очень не люблю, когда твои слова коверкают, как им удобно.

Просто хочется, чтобы люди, которые читают интервью, знали правду. Ни разу за все время разговоров я не сказала, что игры не входят в мои планы. Входят, еще как входят. Просто я не знаю, смогу ли поучаствовать там. Так как существует отбор на эти соревнования.

Будьте, пожалуйста, внимательнее, уважаемые журналисты!» – заявила Герман.

Эльвира Герман: «Европейсие игры-2019 в мой календарь не входят»