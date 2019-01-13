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Эльвира Герман: «Не люблю, когда слова коверкают. Ни разу не сказала, что Европейские игры-2019 не входят в мои планы»

13.01.2019 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман сообщила, что ее слова об Европейских играх неправильно поняли.

«Тот самый случай, когда журналисты знают лучше, чем ты сам. Очень не люблю, когда твои слова коверкают, как им удобно.

Просто хочется, чтобы люди, которые читают интервью, знали правду. Ни разу за все время разговоров я не сказала, что Европейские игры не входят в мои планы. Входят, еще как входят. Просто я не знаю, смогу ли поучаствовать там. Так как существует отбор на эти соревнования.

Будьте, пожалуйста, внимательнее, уважаемые журналисты!» – заявила Герман.

Эльвира Герман: «Европейсие игры-2019 в мой календарь не входят»

 
 
 
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Тот самый случай, когда журналисты знают лучше,чем ты сам. Очень не люблю, когда твои слова коверкают, как им удобно. Просто хочется, чтобы люди, которые читают интервью, знали правду. Ни разу за всё время разговоров я не сказала, что европейские игры не входят в мои планы. Входят, еще как входят. Просто я не знаю, смогу ли поучаствовать там. Так как существует отбор на эти соревнования. Будьте, пожалуйста, внимательнее, уважаемые журналисты!!!

Публикация от Эльвира Герман (@german.elvira)

 
 
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Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман сообщила, что ее слова об Европейских играх неправильно поняли.
 
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