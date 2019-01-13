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Эльвира Герман: «Не люблю, когда слова коверкают. Ни разу не сказала, что Европейские игры-2019 не входят в мои планы»
13.01.2019 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка
«Тот самый случай, когда журналисты знают лучше, чем ты сам. Очень не люблю, когда твои слова коверкают, как им удобно.
Просто хочется, чтобы люди, которые читают интервью, знали правду. Ни разу за все время разговоров я не сказала, что
Будьте, пожалуйста, внимательнее, уважаемые журналисты!» – заявила Герман.
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Эльвира Герман: «Не люблю, когда слова коверкают. Ни разу не сказала, что Европейские игры-2019 не входят в мои планы»
Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман сообщила, что ее слова об Европейских играх неправильно поняли.
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