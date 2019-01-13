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Чемпионат Испании. «Реал» вырвал победу над «Бетисом», «Барселона» разгромила «Эйбар», «Севилья» проиграла «Атлетику» 

14.01.2019 03:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Леванте», «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Реал» отправится в гости к «Бетису».

Чемпионат Испании

19-й тур

Райо Вальекано – Сельта 4:2 (2:2, 2:0)
Дата проведения
11 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 де Томас, 1:1 – 13 Араухо, 1:2 – 18, пенальти Макси Гомес, 2:2 – 37 де Томас, 3:2 – 77 де Томас, 4:2 – 90 Бебе.
Райо ВальеканоДимитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Адвинкула, Имбула (Медран, 74), Комесанья, Трехо (Бебе, 73), Морено, Эмбарба (Гарсия, 61), де Томас.
СельтаБланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Жунка, Йокушлу, Браис Мендес, Хосабед (Эккерт, 81), Бельтран (Лоботка, 78), Буфаль (Систо, 81), Макси Гомес.
Предупреждения:
Ба (16), Браис Мендес (19), Адвинкула (71), Веласкес (80), Бебе (90).

 

Леганес – Уэска 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
12 января, 15.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 73 Эн-Несири.
ЛеганесКуэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес (Эль-Жар, 77), Перес, Микель Весга, Каррильо (Брэйтуэйт, 64), Эн-Несири (Ресио, 90).
УэскаСантамария, Мирамон, Инсуа, Пулидо, Акапо, Мелеро (Алекс Гальяр, 62), Мусто, Ривера, Гомес (Лонго, 79), Эрнандес, Феррейро (Авила, 70).
Предупреждения:
Мелеро (30), Сиовас (35), Бустинса (58), Сантамария (65), Пулидо (67), Сильва (89).

 

Валенсия – Вальядолид 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
12 января, 18.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 71 Парехо, 1:1 – 82 Алькарас.
ВаленсияНето, Пиччини, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Васс (Коклен, 56), Парехо, Черышев (Ли Кан Ин, 87), Родриго, Санти Мина (Гамейро, 80).
ВальядолидМасип, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Антоньито, 59), Ануар (Мичел, 66), Алькарас, Плано, Тони (Чоп, 79), Унал.
Предупреждения:
Плано (13), Мартинес (20), Унал (37), Парехо (64), Алькарас (67), Калеро (76), Коклен (81).

 

Жирона – Алавес 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
12 января, 20.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Стуани, 1:1 – 50 Бастон.
ЖиронаБуну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Понс, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Гарсия, Стуани.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Дуарте, Собрино (Брашанац, 79), Пина, Ману Гарсия, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери.
Предупреждения:
Кальери (21), Дуглас Луис (40), Лагуардиа (52), Стуани (61), Понс (80), Порро (90).

 

Вильярреал – Хетафе 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
12 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 52 Молина, 1:1 – 75, автогол Кабрера, 1:2 – 89 Анхель.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Руис, Коста, Иборра (Бакка, 70), Касерес, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 57), Форнальс, Касорла, Морено.
ХетафеСория, Фулькье (Бруно Гонсалес, 73), Даконам, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Максимович, Кристофоро (Сайс, 70), Молина (Анхель, 86), Мата.
Предупреждения:
Фулькье (13), Альваро Гонсалес (29), Арамбарри (30), Морено (36), Коста (39), Токо-Экамби (85), Фунес Мори (89), Анхель (90).

 

Атлетико – Леванте 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
13 января, 14.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 57, пенальти Гризманн.
АтлетикоОблак, Арьяс, Савич (Хименес, 9), Годин, Хуанфран, Коке, Родри Эрнандес, Парти, Витоло (Калинич, 76), Корреа (Лемар, 72), Гризманн.
ЛевантеОласабаль, Робер, Кабако, Родригес (Коке, 46), Джейсон, Вукчевич (Рочина, 68), Кампанья, Тоньо, Барди, Марти (Майораль, 68), Моралес.
Предупреждения:
Джейсон (42), Кабако (85), Кампанья (90).

 

Атлетик – Севилья 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
13 января, 18.15, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Иньяки Уильямс, 2:0 – 84 Иньяки Уильямс.
АтлетикЯго Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 71), Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Муниаин, Кордоба (Баленсиага, 86), Иньяки Уильямс.
СевильяВацлик, Ньяньон, Кьер (Сальватьерра, 87), Гомес, Банега, Навас, Эскудеро (Промес, 70), Сарабия, Меса (Мунир, 79), Бен-Йеддер, Андре Силва.
Предупреждения:
Меса (26), Эскудеро (28), Дани Гарсия (64), Муниаин (76), Яго Эррерин (81), Мартинес (90), Ньяньон (90).

 

Барселона – Эйбар 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
13 января, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Суарес, 2:0 – 53 Месси, 3:0 – 59 Суарес.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 83), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Месси, Суарес, Коутиньо.
ЭйбарРиесго, Пенья, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель, Эскаланте (Кике, 77), Диоп, Орельяна, Жордан, Кукурелья (Де Бласис, 64), Энрик (Кардона, 83).
Предупреждения:
Энрик (42), Суарес (44), Пике (70).

 

Бетис – Реал Мадрид 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
13 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 13 Модрич, 1:1 – 67 Каналес, 1:2 – 88 Себальос.
БетисЛопес, Барраган, Манди, Бартра, Герреро (Тельо, 67), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Гуардадо (Будебуз, 85), Каналес, Санабрия (Морон, 88), Санчес.
Реал МадридНавас, Варан, Рамос, Начо, Карвахаль, Каземиро, Вальверде (Браим Диас, 82), Регилон (Себальос, 74), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Гонсалес, 46).
Предупреждения:
Гуардадо (4), Модрич (35), Рамос (42), Вальверде (62), Вильям Карвалью (86).

 

Реал Сосьедад – Эспаньол
Дата проведения
14 января, 23.00, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

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В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Леванте», «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Реал» отправится в гости к «Бетису».
 
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