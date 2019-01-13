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Чемпионат Испании. «Реал» вырвал победу над «Бетисом», «Барселона» разгромила «Эйбар», «Севилья» проиграла «Атлетику»
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В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Леванте», «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Реал» отправится в гости к «Бетису».
Чемпионат Испании
19-й тур
- Дата проведения
-
11 января, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
-
1:0 –
4 де Томас,
1:1 –
13 Араухо,
1:2 –
18, пенальти Макси Гомес,
2:2 –
37 де Томас,
3:2 –
77 де Томас,
4:2 –
90 Бебе.
Райо Вальекано –
Димитриевски, Веласкес, Ба, Амат, Адвинкула, Имбула (Медран, 74), Комесанья, Трехо (Бебе, 73), Морено, Эмбарба (Гарсия, 61), де Томас.
Сельта –
Бланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Жунка, Йокушлу, Браис Мендес, Хосабед (Эккерт, 81), Бельтран (Лоботка, 78), Буфаль (Систо, 81), Макси Гомес.
- Предупреждения:
-
Ба
(16), Браис Мендес
(19), Адвинкула
(71), Веласкес
(80), Бебе
(90).
- Дата проведения
-
12 января, 15.00, «Бутарке»
- Гол:
-
1:0 –
73 Эн-Несири.
Леганес –
Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Оскар Родригес (Эль-Жар, 77), Перес, Микель Весга, Каррильо (Брэйтуэйт, 64), Эн-Несири (Ресио, 90).
Уэска –
Сантамария, Мирамон, Инсуа, Пулидо, Акапо, Мелеро (Алекс Гальяр, 62), Мусто, Ривера, Гомес (Лонго, 79), Эрнандес, Феррейро (Авила, 70).
- Предупреждения:
-
Мелеро
(30), Сиовас
(35), Бустинса
(58), Сантамария
(65), Пулидо
(67), Сильва
(89).
- Дата проведения
-
12 января, 18.15, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
71 Парехо,
1:1 –
82 Алькарас.
Валенсия –
Нето, Пиччини, Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Васс (Коклен, 56), Парехо, Черышев (Ли Кан Ин, 87), Родриго, Санти Мина (Гамейро, 80).
Вальядолид –
Масип, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Антоньито, 59), Ануар (Мичел, 66), Алькарас, Плано, Тони (Чоп, 79), Унал.
- Предупреждения:
-
Плано
(13), Мартинес
(20), Унал
(37), Парехо
(64), Алькарас
(67), Калеро
(76), Коклен
(81).
- Дата проведения
-
12 января, 20.30, «Монтиливи»
- Голы:
-
1:0 –
12 Стуани,
1:1 –
50 Бастон.
Жирона –
Буну, Алькала, Эспиноса, Хуанпе, Порро, Понс, Дуглас Луис (Фернандес, 61), Гранель (Алеиш Гарсия, 74), Порту (Лосано, 83), Гарсия, Стуани.
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Марипан, Дуарте, Собрино (Брашанац, 79), Пина, Ману Гарсия, Бурги (Агиррегабириа, 90), Бастон (Гвидетти, 89), Кальери.
- Предупреждения:
-
Кальери
(21), Дуглас Луис
(40), Лагуардиа
(52), Стуани
(61), Понс
(80), Порро
(90).
- Дата проведения
-
12 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
0:1 –
52 Молина,
1:1 –
75, автогол Кабрера,
1:2 –
89 Анхель.
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Фунес Мори, Руис, Коста, Иборра (Бакка, 70), Касерес, Чуквуэзе (Токо-Экамби, 57), Форнальс, Касорла, Морено.
Хетафе –
Сория, Фулькье (Бруно Гонсалес, 73), Даконам, Кабрера, Антунеш, Портильо, Арамбарри, Максимович, Кристофоро (Сайс, 70), Молина (Анхель, 86), Мата.
- Предупреждения:
-
Фулькье
(13), Альваро Гонсалес
(29), Арамбарри
(30), Морено
(36), Коста
(39), Токо-Экамби
(85), Фунес Мори
(89), Анхель
(90).
- Дата проведения
-
13 января, 14.00, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
-
1:0 –
57, пенальти Гризманн.
Атлетико –
Облак, Арьяс, Савич (Хименес, 9), Годин, Хуанфран, Коке, Родри Эрнандес, Парти, Витоло (Калинич, 76), Корреа (Лемар, 72), Гризманн.
Леванте –
Оласабаль, Робер, Кабако, Родригес (Коке, 46), Джейсон, Вукчевич (Рочина, 68), Кампанья, Тоньо, Барди, Марти (Майораль, 68), Моралес.
- Предупреждения:
-
Джейсон
(42), Кабако
(85), Кампанья
(90).
- Дата проведения
-
13 января, 18.15, «Сан Мамес»
- Голы:
-
1:0 –
23 Иньяки Уильямс,
2:0 –
84 Иньяки Уильямс.
Атлетик –
Яго Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Беньят (Сан Хосе, 71), Де Маркос (Ибаи Гомес, 65), Муниаин, Кордоба (Баленсиага, 86), Иньяки Уильямс.
Севилья –
Вацлик, Ньяньон, Кьер (Сальватьерра, 87), Гомес, Банега, Навас, Эскудеро (Промес, 70), Сарабия, Меса (Мунир, 79), Бен-Йеддер, Андре Силва.
- Предупреждения:
-
Меса
(26), Эскудеро
(28), Дани Гарсия
(64), Муниаин
(76), Яго Эррерин
(81), Мартинес
(90), Ньяньон
(90).
- Дата проведения
-
13 января, 20.30, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
19 Суарес,
2:0 –
53 Месси,
3:0 –
59 Суарес.
Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 83), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Видаль, 66), Артур (Дембеле, 72), Месси, Суарес, Коутиньо.
Эйбар –
Риесго, Пенья, Арбилья, Бигас, Хосе Анхель, Эскаланте (Кике, 77), Диоп, Орельяна, Жордан, Кукурелья (Де Бласис, 64), Энрик (Кардона, 83).
- Предупреждения:
-
Энрик
(42), Суарес
(44), Пике
(70).
- Дата проведения
-
13 января, 22.45, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
0:1 –
13 Модрич,
1:1 –
67 Каналес,
1:2 –
88 Себальос.
Бетис –
Лопес, Барраган, Манди, Бартра, Герреро (Тельо, 67), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Гуардадо (Будебуз, 85), Каналес, Санабрия (Морон, 88), Санчес.
Реал Мадрид –
Навас, Варан, Рамос, Начо, Карвахаль, Каземиро, Вальверде (Браим Диас, 82), Регилон (Себальос, 74), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Гонсалес, 46).
- Предупреждения:
-
Гуардадо
(4), Модрич
(35), Рамос
(42), Вальверде
(62), Вильям Карвалью
(86).
- Дата проведения
-
14 января, 23.00, «Аноэта»
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В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» принимает «Леванте», «Барселона» сыграет с «Эйбаром», а «Реал» отправится в гости к «Бетису».
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