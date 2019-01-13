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Игуаин подал запрос о трансфере в «Челси»

14.01.2019 03:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин намерен в январе перейти в «Челси».

31-летний аргентинец подал официальный запрос о трансфере в лондонский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан» перед началом сезона арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

В 15 играх серии А за «россонери» Игуаин забил 6 голов и отдал 1 голевой пас. Сообщалось, что клуб может отказаться от его выкупа.

Руководство «Челси» ведет переговоры о трансфере Игуаина по просьбе тренера Маурицио Сарри.

Директор англичан Марина Грановская дала «Ювентусу» понять, что «Челси» хочет арендовать игрока, но туринский клуб требует гарантию выкупа.

Ситуация осложняется тем, что «Милан» не хочет отпускать игрока без должной замены, а «Ювентус» отказывается от обмена Игуаина на Альваро Морату.

Возможен вариант, при котором «Челси» арендует Игуаина на 18 месяцев с обязательством выкупа. Однако в этом случае останется недоволен «Милан».

 
 
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Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин намерен в январе перейти в «Челси».
 
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