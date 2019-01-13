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Игуаин подал запрос о трансфере в «Челси»
14.01.2019 03:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин намерен в январе перейти в
31-летний аргентинец подал официальный запрос о трансфере в лондонский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
В 15 играх серии А за «россонери» Игуаин забил 6 голов и отдал 1 голевой пас. Сообщалось, что клуб может отказаться от его выкупа.
Руководство
Директор англичан Марина Грановская дала «Ювентусу» понять, что «Челси» хочет арендовать игрока, но туринский клуб
Ситуация осложняется тем, что «Милан» не хочет отпускать игрока без должной замены, а
Возможен вариант, при котором
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Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин намерен в январе перейти в «Челси».
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