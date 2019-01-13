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Daily Mail: Эмери хочет продать Озила, чтобы «Арсенал» купил в январе новых игроков
14.01.2019 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил больше не входит в планы главного тренера команды Унаи Эмери.
Испанец намерен продать 30-летнего немца до закрытия зимнего трансферного окна, чтобы успеть приобрести на вырученную сумму новых игроков.
Менее года назад Озил продлил контракт с «Арсеналом» с повышением зарплаты до 350 тысяч фунтов в неделю.
По данным Daily Mail, хавбек не хочет уходить в аренду в другой клуб.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к аренде в январе полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса.
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил больше не входит в планы главного тренера команды Унаи Эмери.
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