Daily Mail: Эмери хочет продать Озила, чтобы «Арсенал» купил в январе новых игроков

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил больше не входит в планы главного тренера команды Унаи Эмери.

Испанец намерен продать 30-летнего немца до закрытия зимнего трансферного окна, чтобы успеть приобрести на вырученную сумму новых игроков.

Менее года назад Озил продлил контракт с «Арсеналом» с повышением зарплаты до 350 тысяч фунтов в неделю.

По данным Daily Mail, хавбек не хочет уходить в аренду в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к аренде в январе полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса.