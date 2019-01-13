Полузащитник «Минска» Бессмертный может перейти в БАТЭ

Полузащитник Дмитрий Бессмертный входит в сферу интересов БАТЭ.

По сведениям «Прессбола» , в ближайшие дни он может перейти в борисовский клуб.

В сезоне-2018 Бессмертный провел в составе «горожан» 30 игр высшей лиги, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Подробную статистику футболиста смотрите здесь.