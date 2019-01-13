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Полузащитник «Минска» Бессмертный может перейти в БАТЭ
14.01.2019 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
По сведениям
В сезоне-2018 Бессмертный провел в составе «горожан» 30 игр высшей лиги, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Подробную статистику футболиста смотрите
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Полузащитник «Минска» Дмитрий Бессмертный входит в сферу интересов БАТЭ.
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