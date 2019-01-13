ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полузащитник «Минска» Бессмертный может перейти в БАТЭ

14.01.2019 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Минска» Дмитрий Бессмертный входит в сферу интересов БАТЭ.

По сведениям «Прессбола», в ближайшие дни он может перейти в борисовский клуб.

В сезоне-2018 Бессмертный провел в составе «горожан» 30 игр высшей лиги, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Подробную статистику футболиста смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Минска» Дмитрий Бессмертный входит в сферу интересов БАТЭ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Australian Open. Соболенко сыграет с Болтер во втором круге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Газета Авангард
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика