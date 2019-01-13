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Соловей покинул минское «Динамо»

14.01.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Артем Соловей покинул минское «Динамо» по истечении срока контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в сезоне-2018 Соловей забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 23 матчах чемпионата Беларуси.

Подробную статистику 28-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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Белорусский полузащитник Артем Соловей покинул минское «Динамо» по истечении срока контракт, сообщает пресс-служба клуба.
 
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