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Соловей покинул минское «Динамо»
14.01.2019 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Артем Соловей покинул минское «Динамо» по истечении срока контракт, сообщает
Напомним, в сезоне-2018 Соловей забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 23 матчах чемпионата Беларуси.
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Белорусский полузащитник Артем Соловей покинул минское «Динамо» по истечении срока контракт, сообщает пресс-служба клуба.
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