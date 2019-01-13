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Телеканал СТВ удалил слова Скардино об Администрации президента
14.01.2019 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телеканал СТВ убрал слова Скардино об Администрации президента.
Напомним, экс-биатлонистка сборной Беларуси объяснила в «Неделе спорта», почему в стране не появится спортивное радио. По словам Скардино, Администрация президента отказала ей и Александре Герасимене в этой затее.
В понедельник утром на сайте телеканала еще была видео и текстовая версия интервью, однако на данный момент слова Скардино удалены.
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Телеканал СТВ убрал слова Скардино об Администрации президента.
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