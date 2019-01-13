ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отличная игра

14.01.2019 — Новости Спорта | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Прошло первенство района по настольному теннису среди коллективов физической культуры. В нем приняли участие 11 команд предприятий, организаций и учреждений. Отличную игру показали многие коллективы, но лучшие результаты у команды районного отделения федерации настольного тенниса и ОАО «Кричевцементношифер». С разницей в одно очко вперед вышло районное отделение ФНТ, на втором месте – цементники, на третьем — команда СШ № 7. Сразу три команды набрали одинаковое количество очков и разделили мес­та с четвертого по шестое. Это ЦТДиМ «Крэчут», СДЮШОР и СШ № 5. Призеры соревнований были награждены дипломами и сладкими призами.
Отличная игра

Отличная игра

Александр Гавриленко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошло первенство района по настольному теннису среди коллективов физической культуры. В нем приняли участие 11 команд предприятий, организаций и учреждений.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лучшие в личном зачете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика