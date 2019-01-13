Прошло первенство района по настольному теннису среди коллективов физической культуры. В нем приняли участие 11 команд предприятий, организаций и учреждений. Отличную игру показали многие коллективы, но лучшие результаты у команды районного отделения федерации настольного тенниса и ОАО «Кричевцементношифер». С разницей в одно очко вперед вышло районное отделение ФНТ, на втором месте – цементники, на третьем — команда СШ № 7. Сразу три команды набрали одинаковое количество очков и разделили мес­та с четвертого по шестое. Это ЦТДиМ «Крэчут», СДЮШОР и СШ № 5. Призеры соревнований были награждены дипломами и сладкими призами.









Александр Гавриленко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отличная игра Прошло первенство района по настольному теннису среди коллективов физической культуры. В нем приняли участие 11 команд предприятий, организаций и учреждений.