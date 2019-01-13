Савилов об «U-20» в экстралиге: «Не будь этой подготовки, на МЧМ-2019 могли бы вылететь в дивизион ниже»

Председатель ФХБ Геннадий Савилов оценил необходимость базовой команды молодежной сборной в экстралиге.

«Не будь этой подготовки, могли бы вылететь в дивизион ниже Были три равные команды, которые до последнего тура могли оказаться рангом ниже. Такого я еще не припомню.

Хоккеист из молодежной сборной, который не играет в первой пятерке «Немана» или «Юности», – это беда. Чтобы конкурировать в группе А, они должны выходить как минимум в первых звеньях наших лидеров. Как минимум», – сказал Савилов.

Напомним, молодежная сборная Беларуси не смогла выйти в элитный дивизион на МЧМ-2019.