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Савилов об «U-20» в экстралиге: «Не будь этой подготовки, на МЧМ-2019 могли бы вылететь в дивизион ниже»
14.01.2019 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий Савилов оценил необходимость базовой команды молодежной сборной в экстралиге.
«Не будь этой подготовки, могли бы вылететь в дивизион ниже Были три равные команды, которые до последнего тура могли оказаться рангом ниже. Такого я еще не припомню.
Хоккеист из молодежной сборной, который не играет в первой пятерке «Немана» или «Юности», – это беда. Чтобы конкурировать в группе А, они должны выходить как минимум в первых звеньях наших лидеров. Как минимум», – сказал Савилов.
Напомним, молодежная сборная Беларуси не смогла выйти в элитный дивизион на МЧМ-2019.
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Савилов об «U-20» в экстралиге: «Не будь этой подготовки, на МЧМ-2019 могли бы вылететь в дивизион ниже»
Председатель ФХБ Геннадий Савилов оценил необходимость базовой команды молодежной сборной в экстралиге.
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