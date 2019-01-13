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В Дрибинском районе прошли соревнования «Снежный снайпер»

14.01.2019 — Новости Спорта | Савецкая вёска  
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В минувшую субботу в Дрибинском районе прошли соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Мероприятие проводилось в рамках круглогодичной спартакиады школьников. В нем приняли участие ребята из 8 учреждений образования — 97 юных спортсменов.
Мальчишки и девчонки состязались в трех возрастных группах — 2003-2004, 2005-2006, а также 2007-2008 годов рождения. Соревнования проходили на базе Бельского УПК ясли-сад-средняя школа: стрельба — в тире, а лыжные гонки — на стадионе.
Кто победил в командном зачете? 1 место — у команды из Белой. На 2 месте — представители Коровчинской СШ. На 3-м — ребята из Черневки.
В личном зачете призовые места распределились следующим образом: среди девочек в возрастной группе 2007 — 2008 г.г. рождения 1 место заняла Дарья Москалева, 2 место — Екатерина Антоненко (Белая)), 3 место — Ксения Луконькина (Корочино); среди мальчишек той же возрастной группы — Иван Емельяненко (Белая), Владимир Гуляев и Кирилл Суховаров (Коровчино). В возрастной категории 2005 — 2006 г.г. рождения отличились Дарья Трофимова (Белая), Дарья Криваносова (Пудовня) и Наталья Филимонова (Рясно); Вадим Кондратович и Никита Антоненко (Белая), Владислав Толкачев (Михеевка). В старшей группе наилучшие результаты продемонстрировали сестры Ксения и Екатерина Галушко (Белая) и Ульяна Бушлакова (Рясно); Дмитрий Юртаев и Александр Крупенков (Коровчино), Евгений Кочин (Белая).
 
 
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В минувшую субботу в Дрибинском районе прошли соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Мероприятие проводилось в рамках...
 
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