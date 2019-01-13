Серб Радич, Васильев, Куршубадзе и еще два футболиста на просмотре в «Витебске»

Сегодня «Витебск» вышел из отпуска. Ближайшие две недели футболисты будут тренироваться в Витебске. Первый сбор завершится 26 января первым контрольным матчем. В дальнейшем запланированы еще два сбора (один из них в Турции) и ряд контрольных игр.

Отметим, что на просмотр в «Витебск» к первому тренировочному дню прибыли пятеро футболистов: нападающий Артем Васильев, вратарь Джемал Куршубадзе, нападающий Игорь Ковальков, полузащитник Кирилл Леонов, полузащитник Предраг Радич.

21-летний Васильев является воспитанником «Минска», за «красно-синих» в завершившемся чемпионате провел 19 матчей (424 минуты) и забил один мяч.

21-летний Куршубадзе также воспитанник ФК «Минск», в минувшем сезоне выступал за «дубль» минчан.

19-летний латышский нападающий Ковальков выступал за «РТУ – Академия «Сконто», провел 7 матчей за сборную Латвии U-19.

20-летний россиянин Леонов – воспитанник ЦСКА, три сезона отыграл за молодежный состав «армейцев» (73 матча, 5 голов). Минувший сезон провел в ФК «Зоркий» (ПФЛ).

19-летний серб Радич – воспитанник белградского «Партизана», последний клуб – молодежный состав ФК «Чукарички».