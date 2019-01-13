﻿ Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него»

14.01.2019 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал роль нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии для чемпионата Испании.

«Месси – важная часть Ла Лиги, кроме того, клубы и конкуренция делают турнир очень сильным. Уход Криштиану Роналду не сказался на нашем бренде, по прошествии времени это не сильно повлияло на нас.

Но я давно говорю, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Ла Лигу без него. Было бы отлично, если бы он остался здесь до конца карьеры, это было бы что-то уникальное и историческое», – сказал Тебас. 

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал роль нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии для чемпионата Испании.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ясинский: «Велика вероятность того, что мы сможем дебютировать в еврокубках в новейшей истории клуба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика