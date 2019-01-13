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Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него»
14.01.2019 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал роль нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии для чемпионата Испании.
«Месси – важная часть Ла Лиги, кроме того, клубы и конкуренция делают турнир очень сильным. Уход Криштиану Роналду не сказался на нашем бренде, по прошествии времени это не сильно повлияло на нас.
Но я давно говорю, что Месси будет лучшим в истории, и не представляю Ла Лигу без него. Было бы отлично, если бы он остался здесь до конца карьеры, это было бы что-то уникальное и историческое», – сказал Тебас.
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Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал роль нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии для чемпионата Испании.
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