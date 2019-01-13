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Перес угрожает уходом из Федерации футбола Испании. Он недоволен работой VAR в матчах «Реала»
14.01.2019 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Реала»
Руководитель мадридского клуба недоволен решениями, принятыми при помощи VAR в матчах «Реала» с
В матче 18-го тура «Реал» – «Реал Сосьедад» (0:2) главный арбитр встречи не назначил пенальти и не воспользовался возможностью изучения видеоповторов момента со столкновением полузащитника «Реала» Винисиуса с вратарем Рульи в штрафной «Сосьедада».
Во встрече «Бетис» – «Реал» (1:2) судья
Перес вошел в совет директоров Королевской испанской федерации футбола 19 декабря.
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Президент «Реала» Флорентино Перес может выйти из совета директоров испанской федерации футбола.
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