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Перес угрожает уходом из Федерации футбола Испании. Он недоволен работой VAR в матчах «Реала»

14.01.2019 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Реала» Флорентино Перес может выйти из совета директоров испанской федерации футбола.

Руководитель мадридского клуба недоволен решениями, принятыми при помощи VAR в матчах «Реала» с «Реал Сосьедадом» и «Бетисом».

В матче 18-го тура «Реал» – «Реал Сосьедад» (0:2) главный арбитр встречи не назначил пенальти и не воспользовался возможностью изучения видеоповторов момента со столкновением полузащитника «Реала» Винисиуса с вратарем Рульи в штрафной «Сосьедада».

Во встрече «Бетис» – «Реал» (1:2) судья засчитал гол хозяев после использования VAR, однако, как показывают видеоповторы, возможно, один из игроков «Бетиса» находился в офсайде и гол был забит с нарушением. 

Перес вошел в совет директоров Королевской испанской федерации футбола 19 декабря. 

 
 
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Президент «Реала» Флорентино Перес может выйти из совета директоров испанской федерации футбола.
 
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