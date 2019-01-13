Дмитрий Бессмертный: «Лухвич рассказал об интересе БАТЭ, сначала не поверил. Потом на связь со мной вышли Бага и Андрей Капский – мы хорошо пообщались»

Новичок БАТЭ Дмитрий Бессмертный поделился эмоциями после подписания контракта с борисовским клубом.

– Испытываю очень много положительных эмоций. Даже суперположительных. Это большой шаг вперед в моей карьере. Надеюсь, что сумею воспользоваться шансом, буду прогрессировать, работая рядом со столь высококвалифицированными и опытными партнерами. Ну а пока могу только сказать, что безумно счастлив!

- Когда впервые узнал о перспективе перейти в стан 15-кратных чемпионов Беларуси?

– В свой день рождения – 3 января. Отдыхал после тренировки – и тут позвонил тогдашний главный тренер «Минска» Александр Лухвич, рассказал об интересе со стороны БАТЭ. Честно говоря, я сначала не поверил. Потом на связь со мной вышли Алексей Анатольевич Бага и Андрей Анатольевич Капский – мы хорошо пообщались. Конечно, решение я принял моментально, ни с кем не советовался. Понимал, что нужно скорее соглашаться, пока не передумали. И только затем объявил папе и маме.

- Как отреагировали родители?

– Немного удивились. И сильно обрадовались.

- В сезоне-2018 ты занял место на правом фланге обороны. Дискомфорта не наблюдалось?

– Футболист должен помогать команде там, где требуется. Конечно, мне привычнее атаковать. Но коль пришлось опуститься ниже, то нужно адаптироваться. Поначалу возникали определенные проблемы, затем, считаю, удалось прибавить. Тренерский штаб постоянно подсказывал, направлял. Да и сам я учился, лучше понимал специфику. Хотя все равно люблю подключаться вперед. Тем не менее стремлюсь искать баланс, все же для защитника главное – сохранить в неприкосновенности собственные ворота.

- Как оценишь свою игру в прошлом году?

– Случались разные по качеству матчи и отрезки. Тем не менее, думаю, позитивных моментов было больше. Провел 30 чемпионатных поединков, получил опыт, который хочется преумножить в БАТЭ.

- Сражения с «желто-синими» всегда имели для тебя особую значимость?

– Во встречах с такими соперниками дополнительной мотивации не надо. Желания выше крыши, пытаешься не уступать в микродуэлях, действуешь с удвоенной энергией.

- В БАТЭ тебе предстоит столкнуться с большой конкуренцией.

– Прекрасно осознаю, куда перехожу. Времени на раскачку фактически нет, давление серьезное. Очень надеюсь, что сумею проявить себя по максимуму и завоевать место в основной обойме, – сказал Бессмертный.