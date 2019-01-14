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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Сент-Луис», «Торонто» играет с «Колорадо»
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НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
15 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
-
0:1 – 7
Цукер (Койву, Нидеррайтер)
-
0:2 – 8
Эрикссон Эк (Хендрикс)
-
1:2 – 12
ван Римсдайк (Кутюрье, Ворачек)
-
2:2 – 18
ван Римсдайк (Гудас, Жиру)
-
2:3 – 22
Фолиньо (Э.Стаал, Брудин)
-
3:3 – 24
Патрик (Проворов, Лоутон)
-
4:3 – 35
Патрик (Гостисбеер, Сэнхайм)
-
5:3 – 39
Симмондс (Патрик, Лоутон)
-
5:4 – 48
Сутер (Паризе, Э.Стаал)
-
6:4 – 50
Симмондс ()
-
7:4 – 58
ван Римсдайк (Гудас, Жиру)
Таблица НХЛ
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НХЛ Регулярный чемпионат Таблица НХЛ Статистика НХЛ.
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