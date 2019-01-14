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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Сент-Луис», «Торонто» играет с «Колорадо»

15.01.2019 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Колорадо 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
Дата проведения
15 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 22 Ожиганов (Мэттьюс, Райлли)
2:0 – 23 Капанен (Юнссон)
2:1 – 26 Ландескуг (Бэрри)
2:2 – 29 Рантанен ()
2:3 – 34 Седерберг ()
3:3 – 46 Марнер (Мэттьюс, Дермотт)
3:4 – 51 Седерберг (Уилсон, Комфер)
3:5 – 57 Калверт ()
3:6 – 58 Седерберг (Коул)

 

Нью-Джерси – Чикаго 8:5 (1:0, 5:3, 2:2)
Дата проведения
15 января, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Колман ()
1:1 – 23 Кэйн (Строум, Тэйвс)
2:1 – 25 Палмиери (Хишир, Ватанен)
3:1 – 28 Палмиери (Зэйджак, Бутчер)
4:1 – 30 Зэйджак (Колман, Вуд)
5:1 – 34 Ватанен (Сиверсон, Братт)
6:1 – 37 Руни (Сени, Стэффорд)
6:2 – 38 Кэйн (Йокихарью)
6:3 – 39 Сибрук (Кэйн)
6:4 – 48 Кагун (Дальстрем)
7:4 – 48 Сени (Заха, Братт)
7:5 – 58 Саад (Кэйн)
8:5 – 59 Колман (Зэйджак)

 

Филадельфия – Миннесота 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
Дата проведения
15 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Цукер (Койву, Нидеррайтер)
0:2 – 8 Эрикссон Эк (Хендрикс)
1:2 – 12 ван Римсдайк (Кутюрье, Ворачек)
2:2 – 18 ван Римсдайк (Гудас, Жиру)
2:3 – 22 Фолиньо (Э.Стаал, Брудин)
3:3 – 24 Патрик (Проворов, Лоутон)
4:3 – 35 Патрик (Гостисбеер, Сэнхайм)
5:3 – 39 Симмондс (Патрик, Лоутон)
5:4 – 48 Сутер (Паризе, Э.Стаал)
6:4 – 50 Симмондс ()
7:4 – 58 ван Римсдайк (Гудас, Жиру)

 

Вашингтон – Сент-Луис 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Дата проведения
15 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Овечкин (Бойд, Орлов)
1:1 – 23 Барбашев ()
1:2 – 25 Данн (Шварц, Тарасенко)
1:3 – 28 Перрон (О′Райлли, Данн)
1:4 – 50 Тарасенко (Пьетранжело, О′Райлли)

 

Бостон – Монреаль 1:2 (3 период)
Дата проведения
15 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Маршанд (Гжельчик, Бержерон)
1:1 – 18 Галлахер (Дано, Петри)
1:2 – 37 Байрон ()

 

Эдмонтон – Баффало 3:2 (1 период)
Дата проведения
15 января, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Шири (Далин, Миттлстадт)
1:1 – 2 Кэссиан (Ридер, Бродзяк)
2:1 – 3 Нюджент-Хопкинс (Джонс)
3:1 – 4 Кэссиан (Ридер)
3:2 – 8 Родригес (Ристолайнен, Соботка)

 

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