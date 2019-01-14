«Прессбол»: число матчей-эпизодов в новом о деле о договорных матчах может близиться к двадцати

Матчей-эпизодов в новом деле о договорных матчах в белорусском футболе значительно больше, чем в первом случае, утверждает «Прессбол». Если в 2016-17 годах до суда дошли события, связанные с пятью поединками высшей и первой лиг, а также Кубка Беларуси, то сейчас их число может близиться к двадцати.

Известно, что основная масса встреч, которые попали под подозрение, были сыграны в рамках минувшего розыгрыша первой лиги. Можно вести речь не менее чем о десяти матчах. Также в деле присутствуют по крайней мере два поединка Кубка страны розыгрыша-2018/19 — предположительно на стадии 1/16 финала, на которой в дело вступили как раз представители второго дивизиона. Причем сигнал о подозрительном характере этих встреч поступил из УЕФА, где после событий последних лет за потенциальными договорными матчами также следят с особой бдительностью. Но и это не все. С большой долей вероятности можно говорить о том, что в «черный список» угодили и представители второй и высшей лиг.