Фото из Facebook-аккаунта "МАЗ-СПОРТавто"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Сергея Вязовича, пилота белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", финишировал вторым на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар-2019". Белорусы уступили только экипажу голландца Жерара де Роя на "Ивеко", сообщает БЕЛТА.

Победители проехали этап протяженностью 323 км за 4 часа 47 мин. 27 сек., а белорусы отстали на 30 мин. 55 сек. Третьим к финишу пришел экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" во главе с Эдуардом Николаевым. Еще один белорусский экипаж Александра Василевского занял 6-е место, пройдя дистанцию за 6 часов 4 мин. 32 сек.

После семи проведенных гонок общий зачет возглавляет команда Эдуарда Николаева (29 часов 50 мин. 35 сек.), на второй позиции "КамАЗ" Дмитрия Сотникова (+32 мин. 54 сек.), третье место у Жерара де Роя на "Ивеко" (+1 час 15 мин. 28 сек.). Экипаж Сергея Вязовича занимает 6-е место, Александр Василевский замыкает первую десятку.

Сегодня на восьмом этапе участникам ралли предстоит преодолеть 360 км от Сан-Хуана-де-Маркона до Писко.

Ралли-рейд "Дакар-2019" проходит по территории Перу и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.-0-