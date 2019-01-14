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«Ман Сити» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0. Отставание от «Ливерпуля» – 4 очка
15.01.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 4 балла, отрыв от идущего третьим «Тоттенхэма» – 5.
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В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка.
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