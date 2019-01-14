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«Ман Сити» разнес «Вулверхэмптон» – 3:0. Отставание от «Ливерпуля» – 4 очка

15.01.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 4 балла, отрыв от идущего третьим «Тоттенхэма» – 5.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
14 января, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Габриэл Жезус, 2:0 – 39, пенальти Габриэл Жезус, 3:0 – 78, автогол Коуди.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Данило, Бернарду Силва, Фернандиньо, Сильва (де Брюйне, 62), Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 76), Сане (Гюндоган, 74).
ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Беннетт, Коуди, Боли, Доэрти, Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Рубен Невеш, Дендонкер, Кастро, Хименес (Траоре, 46), Диогу Жота (Саисс, 59).
Предупреждение:
Фернандиньо (14).
Удаление:
Боли (19).

 

 
 
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В заключительном матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» крупно победил «Вулверхэмптон» (3:0) и набрал 53 очка.
 
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