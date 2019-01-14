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Игорь Шлойдо: «Возможно, это ниша «Минска» – готовить и продавать футболистов. Таким образом мы приносим пользу отечественному футболу»

15.01.2019 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным, комментируя переход Дмитрий Бессмертного в БАТЭ, отметил работу команды на трансферах.

– Судя по всему, в этом межсезонье спрос есть не только на Бессмертного…

– Да, это говорит о том, что клуб правильно сработал, сделав ставку на собственных воспитанников. Если помните, два года назад «Минск» занял четвертое место в чемпионате. Удалось сделать это за счет добротных возрастных футболистов: Чович, Гвилия, Ковель, Макаров. После этого сезона ребят разобрали другие команды, потому что возрастные игроки не подписывают долгосрочных контрактов, а мы не можем соревноваться в финансовых условиях.

Сейчас наша команда не борется за высокие места, зато дает возможность проявить себя собственным молодым игрокам, за которых положена компенсация. Наверное, такова участь всех команд, которые работают с молодежью в любой стране. Возможно, это ниша «Минска» – готовить и продавать футболистов. Таким образом мы приносим пользу отечественному футболу: все-таки воспитываем игроков, которые в перспективе могут заиграть в национальной сборной. Где-то прозвучит высокопарно, но таким образом мы делаем вклад в будущее белорусского футбола.

– На сегодня предложения от ведущих белорусских клубов есть у Шевченко и Бахара. К кому еще приглядываются селекционеры?

– Есть целая группа игроков с предложениями от клубов первой пятерки нашего чемпионата – это и Шевченко, и Бахар, и Лукашевич, и Николаевич, и Куршубадзе.

– Если все эти футболисты уйдут, в следующем году у «Минска» будет совершенно другая команда…

– Во-первых, у этих ребят есть предложения, но не факт, что все они уйдут. Во-вторых, в команде будут опытные игроки, которые уже согласились помочь нам в будущем сезоне. В-третьих, как я уже говорил, на подходе перспективные ребята 2000-2001 годов рождения. Думаю, соберем боеспособную команду, которая, как и в прошлом году, будет демонстрировать интересный и содержательный футбол, – сказал Шлойдо.

«За Бессмертного получили в районе 100 тысяч долларов». В «Минске» грядет серьезная перестройка

 
Теги: Минск
 
 
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Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо в разговоре с корреспондентом Tribuna.com Александром Ивулиным, комментируя переход Дмитрий Бессмертного в БАТЭ, отметил работу...
 
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