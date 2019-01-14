ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герасименя о «Спорт FM»: «Видимо, вмешались какие-то личные мотивы, которые не дали возможности нашему проекту реализоваться»

15.01.2019 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Многократная медалистка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя в интервью Tribuna.com рассказала о возможных причинах отказа в создании «Спорт FM»

- Понимаете, почему получили отказ? 

– Наверное, кому-то не совсем понравилось, что мы хотим сделать такой проект. Сложно ответить, почему все-таки пришел отказ от Администрации. Потому как я не вижу ни одной причины говорить «нет», вот в чем суть. Видимо, вмешались какие-то личные мотивы, которые не дали возможности нашему проекту реализоваться. 

- Может, вы просили финансовую помощь, и в этом кроется причина отказа? 

– Нет, мы ничего не просили. В том-то и дело, есть готовый проект, в котором фактически уже многое сделано, есть стремление и дальше развивать, но не хватает только положительного ответа. Понимаете, люди готовы делать все сами, полностью взять на себя расходы, а затем появляются непредвиденные обстоятельства.

«Нас мурыжили несколько месяцев – это совсем некрасиво». Герасименя – о радио «Спорт FM», которое не дают создать

Скардино о «Спорт FМ»: «Из Администрации президента нам с Герасименей пришел ответ. Отказали»

Телеканал СТВ удалил слова Скардино об Администрации президента

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многократная медалистка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя в интервьюTribuna.com рассказала о возможных причинах отказа в создании «Спорт FM» -...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кіраўчане трапілі ў фінал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика