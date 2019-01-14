Герасименя о «Спорт FM»: «Видимо, вмешались какие-то личные мотивы, которые не дали возможности нашему проекту реализоваться»

Многократная медалистка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя в интервью Tribuna.com рассказала о возможных причинах отказа в создании «Спорт FM»

- Понимаете, почему получили отказ?

– Наверное, кому-то не совсем понравилось, что мы хотим сделать такой проект. Сложно ответить, почему все-таки пришел отказ от Администрации. Потому как я не вижу ни одной причины говорить «нет», вот в чем суть. Видимо, вмешались какие-то личные мотивы, которые не дали возможности нашему проекту реализоваться.

- Может, вы просили финансовую помощь, и в этом кроется причина отказа?

– Нет, мы ничего не просили. В том-то и дело, есть готовый проект, в котором фактически уже многое сделано, есть стремление и дальше развивать, но не хватает только положительного ответа. Понимаете, люди готовы делать все сами, полностью взять на себя расходы, а затем появляются непредвиденные обстоятельства.

«Нас мурыжили несколько месяцев – это совсем некрасиво». Герасименя – о радио «Спорт FM», которое не дают создать

Скардино о «Спорт FМ»: «Из Администрации президента нам с Герасименей пришел ответ. Отказали»

Телеканал СТВ удалил слова Скардино об Администрации президента