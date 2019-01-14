Дакар. Вишневский из-за технических неисправностей заночевал в пустыне

На седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» экипажу белорусского гонщика Алексея Вишневского из-за технической поломки пришлось заночевать в пустыне.

«МАЗ Алексея Вишневского столкнулся с техническими неисправностями в начале пути – возникли проблемы с приводом переключения передач. Их устранение заняло много времени, в результате стемнело и пришлось ночевать в пустыне. Гонщики решили продолжить гонку с рассветом и постараться успеть до закрытия финиша», – сообщает сообщество «МАЗА» в Facebook .

Напомним, что седьмой этап выиграл Жерар де Рой. Белорус Сергей Вязович финишировал вторым.