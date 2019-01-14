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Дакар. Вишневский из-за технических неисправностей заночевал в пустыне
15.01.2019 11:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
На седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» экипажу белорусского гонщика Алексея Вишневского из-за технической поломки пришлось заночевать в пустыне.
«МАЗ Алексея Вишневского столкнулся с техническими неисправностями в начале пути – возникли проблемы с приводом переключения передач. Их устранение заняло много времени, в результате стемнело и пришлось ночевать в пустыне. Гонщики решили продолжить гонку с рассветом и постараться успеть до закрытия финиша», – сообщает сообщество «МАЗА» в
Напомним, что седьмой этап выиграл Жерар де Рой. Белорус Сергей Вязович финишировал вторым.
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На седьмом этапе ралли-рейда «Дакар» экипажу белорусского гонщика Алексея Вишневского из-за технической поломки пришлось заночевать в пустыне.
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