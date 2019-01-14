Николай Ходасевич: «У Бреста действительно есть шансы на чемпионство: отменный подбор исполнителей, идеальный календарь, конкуренты не стали сильнее»

Журналист и телеведущий Николай Ходасевич поделился мнением о перспективах брестского «Динамо» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

«Возвращение Милевского добавит Бресту класса и мощи. Команда остро нуждалась в игроке с функциями дирижера атак. Кривец восстанавливается после тяжелой травмы, Нойок, Быков и Кисляк в центре поля с оборонительным уклоном. При наличии на флангах Савицкого и Нехайчика да приглашенного мощного форварда Лаптева «Динамо» на данный момент обладает, возможно, самым высоким атакующим потенциалом в лиге. Не удивительно, что вновь поползли разговоры о чемпионском титуле. Без кубковых и еврокубковых матчей по ходу сезона шансы действительно есть – у Бреста отменный подбор исполнителей и идеальный гладкий календарь национального первенства. Добавим еще одну радостную для поклонников команды новость – конкуренты в межсезонье не стали на порядок сильнее.

Надежнее других пока смотрится «Шахтер», который из важных игроков потерял лишь Лаптева, зато приобрел Хващинского и Александра Володько. В Борисове ряд хороших футболистов отпустили, но делают все возможное, чтобы качественный баланс состава соблюсти. О непонятной ситуации в минском «Динамо» вы наслышаны, а в Жодино, Витебске и Гродно о пьедестале всерьез никто не говорит», – написал Ходасевич для «СБ-Беларусь сегодня» .

Артем Милевский: «Было бы очень круто для Бреста со второй попытки выиграть чемпионство. Но это будет непросто»