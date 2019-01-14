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Азаренко проиграла 3-й матч подряд
15.01.2019 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, в первом круге нынешнего турнира уступившая Лауре Зигемунд 7:6, 4:6, 2:6, проиграла третий матч подряд и первый за три года – в Мельбурне.
29-летняя Азаренко, напомним, после рождения сына и судебной тяжбы с его отцом начала играть прошлой осенью и из 29 матчей выиграла 17. На этой неделе в мировом рейтинге стоит 53-й.
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Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, в первом круге нынешнего турнира уступившая Лауре Зигемунд 7:6, 4:6, 2:6, проиграла третий матч подряд и первый за три...
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