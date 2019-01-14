Азаренко проиграла 3-й матч подряд

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко, в первом круге нынешнего турнира уступившая Лауре Зигемунд 7:6, 4:6, 2:6, проиграла третий матч подряд и первый за три года – в Мельбурне.

29-летняя Азаренко, напомним, после рождения сына и судебной тяжбы с его отцом начала играть прошлой осенью и из 29 матчей выиграла 17. На этой неделе в мировом рейтинге стоит 53-й.