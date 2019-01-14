Алисейко перешел в «Химки»

Экс-защитник «Ислочи» Дмитрий Алисейко продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт клуба .

В прошлом сезоне Алисейко провел 23 матча за «Ислочь», отдал 3 голевые передачи и получил одну желтую карточку.

Чемпионат в ФНЛ возобновится в марте. После 24 туров «Химки» находятся на 13-месте в таблице , набрав 31 очко.





Фото: пресс-служба «Химок»