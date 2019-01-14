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Алисейко перешел в «Химки»
15.01.2019 14:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-защитник «Ислочи» Дмитрий Алисейко продолжит карьеру в «Химках», сообщает
В прошлом сезоне Алисейко провел 23 матча за «Ислочь», отдал 3 голевые передачи и получил одну желтую карточку.
Чемпионат в ФНЛ возобновится в марте. После 24 туров «Химки» находятся на 13-месте в
Фото: пресс-служба «Химок»
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Экс-защитник «Ислочи» Дмитрий Алисейко продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт клуба.
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