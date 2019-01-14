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Australian Open. В третий день сыграют Шарапова, Павлюченкова, Соболенко, Кербер, Возняцки
15.01.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге
Полностью сетка
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
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Во втором круге Australian Open примут участие две белорусские теннисистки.
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