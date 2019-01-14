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Australian Open. В третий день сыграют Шарапова, Павлюченкова, Соболенко, Кербер, Возняцки

15.01.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге Australian Open примут участие две белорусские теннисистки.

Арина Соболенко (11 WTA) встретится с британкой Кати Болтер (97 WTA). Ориентировочное начало матча – 16 января, 06.00 по белорусскому времени.

Александра Саснович (31 WTA) сразится с эстонкой Анетт Контавейт (20 WTA). Ориентировочное начало встречи – 16 января, 03.00 по белорусскому времени.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Шарапова (Россия)  Ребекка Петерсон (Швеция)
Дата проведения
16 января, 11.30
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
16 января, 02.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Тимеа Бабош (Венгрия)
Дата проведения
16 января, 02.00
Онлайн матча

 

Кати Болтер (Великобритания)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
16 января, 05.00
Онлайн матча

 

Юханна Ларссон (Швеция)  Каролин Возняцки (Дания)
Дата проведения
16 января, 05.00
Онлайн матча

 

Петра Квитова (Чехия)  Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
16 января, 08.00
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)  Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
16 января, 10.00
Онлайн матча

 

Зои Хайвс (Австралия)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
16 января, 02.00
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
16 января, 02.00
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
16 января, 02.00
Онлайн матча

 

Астра Шарма (Австралия)  Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
16 января, 03.30
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США)  Саша Викери (США)
Дата проведения
16 января, 03.30
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Яфань Ван (Китай)
Дата проведения
16 января, 03.30
Онлайн матча

 

Донна Векич (Хорватия)  Кимберли Биррелл (Австралия)
Дата проведения
16 января, 05.00
Онлайн матча

 

Леся Цуренко (Украина)  Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
16 января, 05.00
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
16 января, 05.30
Онлайн матча

 

 
 
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Во втором круге Australian Open примут участие две белорусские теннисистки.
 
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