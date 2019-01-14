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НБА. «Филадельфия» – «Миннесота», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
15.01.2019 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. Джимми Батлер впервые сыграет против «Миннесоты» в составе «Филадельфии».
Лидер Запада «Денвер» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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