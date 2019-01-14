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НБА. «Филадельфия» – «Миннесота», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

15.01.2019 18:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. Джимми Батлер впервые сыграет против «Миннесоты» в составе «Филадельфии».

Лидер Запада «Денвер» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Миннесота
Дата проведения
16 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Индиана – Финикс
Дата проведения
16 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Атланта – Оклахома-Сити
Дата проведения
16 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Майами
Дата проведения
16 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью

Денвер – Голден Стэйт
Дата проведения
16 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Чикаго
Дата проведения
16 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НБА. «Филадельфия» – «Миннесота», «Денвер» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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