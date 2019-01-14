Шакола об увольнении Крутикова и Мещерякова: «Это необходимые меры. Они пойдут «Цмокам» на пользу»

Председатель «Цмокі-Мінск» Юрий Шакола прокомментировал кадровые перестановки в команде, сообщает пресс-служба клуба.

«В первую очередь хочу поблагодарить Александра Крутикова за ту работу, которую он проделал в «Цмоках» в прошлом сезоне. Под его руководством команда подарила яркие победы в Лиге ВТБ и плей-офф Кубка ФИБА-Европа.

К сожалению, результаты, показанные в этом сезоне, говорят о том, что нам необходимы перемены. В результате было принято решение о прекращении сотрудничества. Уверен, что это необходимые меры, и они пойдут нам на пользу», – сказал Шакола.

Напомним, главный тренер «Цмокі-Мінск» Александр Крутиков и его помощник отправлены в отставку. Клуб возглавил наставник резервной команды Ростислав Вергун. Его ассистентами будут Эдмундс Валейко и Войцех Валих.

В Лиге ВТБ минский клуб на данный момент занимает последнее, 14-е, место, имея в активе лишь две победы в двенадцати поединках. Кроме того, в декабре «Цмокi» вылетели из Кубка ФИБА.