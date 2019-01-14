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Australian Open. Первый круг. Ивашко и Медведев стартуют в парном разряде
15.01.2019 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во первом круге парного разряда Australian Open Илья Ивашко (Беларусь, 84 АТР) и Даниил Медведев (Россия, 19 АТР) сыграют с французами Бенуа Пэр (61 АТР) и Уго Нис (434 АТР).
Ориентировочное начало игры – 16 января, 07.30 по белорусскому времени.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
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Во первом круге парного разряда Australian Open Илья Ивашко (Беларусь, 84 АТР) и Даниил Медведев (Россия, 19 АТР) сыграют с французами Бенуа Пэр (61 АТР) и Уго Нис (434 АТР).
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