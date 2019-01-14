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Australian Open. Первый круг. Ивашко и Медведев стартуют в парном разряде

15.01.2019 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во первом круге парного разряда Australian Open Илья Ивашко (Беларусь, 84 АТР) и Даниил Медведев (Россия, 19 АТР) сыграют с французами Бенуа Пэр (61 АТР) и Уго Нис (434 АТР).

Ориентировочное начало игры – 16 января, 07.30 по белорусскому времени.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия) / Илья Ивашко (Беларусь)  Бенуа Пэр (Франция) / Уго Нис (Франция)
Дата проведения
17 января, 02.00
Онлайн матча
 
 
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Во первом круге парного разряда Australian Open Илья Ивашко (Беларусь, 84 АТР) и Даниил Медведев (Россия, 19 АТР) сыграют с французами Бенуа Пэр (61 АТР) и Уго Нис (434 АТР).
 
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