Андрей Сидоренко: «Евенко – вынужденная мера, потому что осталось шесть защитников. Олег старается»

Главный тренер минского Андрей Сидоренко после матча с «Витязем» (2:3 ОТ) прокомментировал действия белорусских хоккеистов.

– Много говорим о легионерах и о том, что они выступают неудачно. А белорусы играют так, как надо?

– Честно говоря, от некоторых белорусов мы, наверное, уже все ждем более яркой игры. Очень мало забиваем. Есть хоккеисты...

– Насколько вы довольны действиями команды в обороне и, в частности, ? И что с Готовцом?

– Сейчас не могу сказать, что с Готовцом. Евенко – вынужденная мера, потому что осталось шесть защитников. Олег старается. Действия в обороне? Я еще раз повторюсь: вы обратили внимание, какие мы пропустили голы? На одной обороне не выедешь. Надо забивать.

– До следующего матча неделя. Чем будет заниматься команда? Как сказались на ее состоянии четыре тяжелых матча?

– Наверное, вы обратили внимание, что у нас все матчи тяжелые. СКА, ЦСКА, СКА, ЦСКА. Утаскивает очень много сил. И вдобавок очень короткая скамейка. Иногда хочется найти какую-то химию. Сейчас будем подтягивать функциональную подготовку и займемся технико-тактическими действиями. Планы уже есть.

– Будут ли привлечены игроки из «Шахтера» и «Юности»?

– Знаете, сейчас у нас перерыв и все названивают: «Дайте нам игроков, дайте нам игроков», – сказал Сидоренко.