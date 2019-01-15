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Андрей Сидоренко: «Евенко – вынужденная мера, потому что осталось шесть защитников. Олег старается»
15.01.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского
– Много говорим о легионерах и о том, что они выступают неудачно. А белорусы играют так, как надо?
– Честно говоря, от некоторых белорусов мы, наверное, уже все ждем более яркой игры. Очень мало забиваем. Есть хоккеисты...
– Насколько вы довольны действиями команды в обороне и, в частности,
– Сейчас не могу сказать, что с Готовцом. Евенко – вынужденная мера, потому что осталось шесть защитников. Олег старается. Действия в обороне? Я еще раз повторюсь: вы обратили внимание, какие мы пропустили голы? На одной обороне не выедешь. Надо забивать.
– До следующего матча неделя. Чем будет заниматься команда? Как сказались на ее состоянии четыре тяжелых матча?
– Наверное, вы обратили внимание, что у нас все матчи тяжелые. СКА, ЦСКА, СКА, ЦСКА. Утаскивает очень много сил. И вдобавок очень короткая скамейка. Иногда хочется найти какую-то химию. Сейчас будем подтягивать функциональную подготовку и займемся технико-тактическими действиями. Планы уже есть.
– Будут ли привлечены игроки из «Шахтера» и «Юности»?
– Знаете, сейчас у нас перерыв и все названивают: «Дайте нам игроков, дайте нам игроков», – сказал Сидоренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча с «Витязем» (2:3 ОТ) прокомментировал действия белорусских хоккеистов.
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