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Илья Литвинов: «Второй гол – грубая ошибка. Любому новичку понятно, что через центр пас отдавать нельзя»
15.01.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Илья Литвинов поделился эмоциями после первой заброшенной шайбы в КХЛ в матче с «Витязем» (2:3 ОТ), сообщает
– Какие тут эмоции? Проиграли в матче, который должны были выигрывать. Очень обидное поражение, тем более перед паузой — не получилось завершить этот отрезок сезона на позитиве. Будем делать выводы, разберем наши ошибки, чтобы впредь такого не повторялось.
– Почему получился такой итог?
– В целом игра была равна. Обе команды хорошо контратаковали. Победил тот, кто меньше ошибался и к кому удача повернулась лицом. Если бы дело дошло до буллитов – там уж точно лотерея.
– Так все-таки цена везения или цена ошибки?
– Ситуация со вторым голом – это грубая ошибка. Любому новичку в хоккее понятно, что через центр пас отдавать нельзя. А в овертайме: игрок подставил клюшку, шайба могла мимо пройти – здесь уже везение.
– Что сегодня обиднее всего?
– Проиграть. Первыми забросить шайбу и проиграть, – сказал Литвинов.
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Илья Литвинов: «Второй гол – грубая ошибка. Любому новичку понятно, что через центр пас отдавать нельзя»
Нападающий минского «Динамо» Илья Литвинов поделился эмоциями после первой заброшенной шайбы в КХЛ в матче с «Витязем» (2:3 ОТ), сообщает пресс-служба «зубров».
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