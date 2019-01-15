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Эльвира Герман: «Европейские игры-2019 попадают в мой план подготовки, но не уверена, буду ли там выступать»
15.01.2019 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Легкоатлетка Эльвира Герман в
«Европейские игры-2019 попадают в мой план подготовки, но не уверена, буду ли там выступать. Потому что только один человек от страны может выступать. Не знаю, попаду ли я в команду.
Матч США –
Напомним,
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Эльвира Герман: «Европейские игры-2019 попадают в мой план подготовки, но не уверена, буду ли там выступать»
Легкоатлетка Эльвира Герман в «Спорт-кадре» ответила на вопрос, будет ли участвовать в Европейских играх.
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