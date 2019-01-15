Эльвира Герман: «Европейские игры-2019 попадают в мой план подготовки, но не уверена, буду ли там выступать»

Легкоатлетка Эльвира Герман в «Спорт-кадре» ответила на вопрос, будет ли участвовать в Европейских играх.

«Европейские игры-2019 попадают в мой план подготовки, но не уверена, буду ли там выступать. Потому что только один человек от страны может выступать. Не знаю, попаду ли я в команду.

Матч США – попадает в мой план, как и остальные важные соревнования. Их будет очень много в 2019 году. Хочется достойно представить свою страну и не подвести команду», – сказала Герман.

Напомним, ранее в интервью TUT.BY Герман сказала, что не планирует выступать на Европейских играх-2019. После спортсменка заявила, что сайт исковеркал ее слова. Однако на следующий день пост с критикой в адрес журналистка легкоатлетка удалила.