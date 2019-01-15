Виталий Жуковский: «Обхаживал Зубовича пару недель. Даже жену свою так не обхаживал. Не получилось»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в «Спорт-кадре» рассказал о трансферной политике команды.

«Нам не хватает менталитета победителей. Наша основная задача была пригласить таких ребят, которые уже завоевывали медали, который могут за собой повести. Как уже получится, не знаю.

С Янушкевичем написали друг другу, встретились и подписали контракт. Даже удивило немножко. Вот было 2-3 человека, с которыми обсуждали долго контракт, должны были подписывать и не получилось в последний момент.

Обхаживал Зубовича пару недель. Даже жену свою так не обхаживал. Не получилось. Минское есть минское «Динамо». Будем развиваться и стремиться, чтобы к нам тоже так футболисты переходили», – сказал Жуковский.