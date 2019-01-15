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Виталий Жуковский: «Обхаживал Зубовича пару недель. Даже жену свою так не обхаживал. Не получилось»
15.01.2019 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в
«Нам не хватает менталитета победителей. Наша основная задача была пригласить таких ребят, которые уже завоевывали медали, который могут за собой повести. Как уже получится, не знаю.
С Янушкевичем написали друг другу, встретились и подписали контракт. Даже удивило немножко. Вот было 2-3 человека, с которыми обсуждали долго контракт, должны были подписывать и не получилось в последний момент.
Обхаживал Зубовича пару недель. Даже жену свою так не обхаживал. Не получилось. Минское
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в «Спорт-кадре» рассказал о трансферной политике команды.
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