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Андрей Сидоренко: «Четвертую-пятую игру подряд звено иностранцев проигрывает свой микроматч»

15.01.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал результат матча с «Витязем» (2:3 ОТ).

– Провели неплохой первый период. В моменте с первым голом, как правильно сказал коллега, [сопернику] где-то подфартило. Во втором периоде, когда имели преимущество, нужно было дожимать соперника, забивать еще. Мы допускаем грубые ошибки. На пустом месте позволили сопернику сравнять счет.

В третьем периоде просил дожимать, увеличить темп, но этого не получилось. Играли скованно. Ошибка в овертайме привела к голу.

Уже говорил о звене иностранцев (Бут – Хауден – Пулккинен). Четвертую-пятую игру подряд оно проигрывает свой микроматч. Хотелось бы, чтобы самоотдачи было больше. Немножко не получилось. Удача сегодня отвернулась.

– Если абстрагироваться от «Динамо», вы также тренируете сборную. Может быть, вас порадовало, что забросил Стасенко, потенциальный хоккеист команды? И другие (Комаров и Шинкевич – Tribuna.com) играют.

– Наблюдаем за ними. Конечно, радуемся. На связи с ними. Посмотрим. Знаете, сейчас я поймал себя на мысли. Думал: «Лишь бы наши не забили». Не знаю, как он (Стасенко – Tribuna.com) туда дошел-доехал. Обычно это редкость.

– Может, так произойдет и в Казахстане?

– Дай Бог, – сказал Сидоренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал результат матча с «Витязем» (2:3 ОТ).
 
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