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Андрей Леончик: «Собираемся строить в Солигорске стадион не только для футболистов, а многофункциональный комплекс»

15.01.2019 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Шахтера» Андрей Леончик в «Спорт-кадре» рассказал о планах постройки в Солигорске нового стадиона.

«Желание есть. Правда не всегда оно совпадает с действительностью. За последние 20 лет было две попытки построить стадион.

Собираемся строить стадион не только для футболистов, а многофункциональный комплекс. Футбольный клуб будет очень рад такому подарку. Думаю, город тоже возражать не будет», – сказал Леончик.

Напомним, сейчас команда играет на стадионе «Строитель», который вмещает 4200 человек и был открыт в 1973 году.

Головатый о новом стадионе «Шахтера»: «Какие сроки? 3-5 лет? Думаю, гораздо быстрее»

 
 
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Директор «Шахтера» Андрей Леончик в «Спорт-кадре» рассказал о планах постройки в Солигорске нового стадиона.
 
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