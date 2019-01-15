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Australian Open. Саснович встретится с Павлюченковой в третьем круге
16.01.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем круге Australian Open белоруска Александра Саснович (31 WTA) сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44 WTA).
24-летняя Cаснович и 27-летняя Павлюченкова ранее встречались между собой в официальных матчах 2 раза. Оба раза Саснович проиграла.
Белоруска во втором круге оказалась сильнее эстонки Контавейт – 6:3, 6:3; россиянка одолела голландку Бертенс – 3:6, 6:3, 6:3.
Ориентировочное начало игры – 18 января в 02.00 по белорусскому времени.
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В третьем круге Australian Open белоруска Александра Саснович (31 WTA) сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44 WTA).
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