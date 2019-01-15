Australian Open. Саснович встретится с Павлюченковой в третьем круге

В третьем круге Australian Open белоруска Александра Саснович (31 WTA) сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44 WTA).

24-летняя Cаснович и 27-летняя Павлюченкова ранее встречались между собой в официальных матчах 2 раза. Оба раза Саснович проиграла.

Белоруска во втором круге оказалась сильнее эстонки Контавейт – 6:3, 6:3; россиянка одолела голландку Бертенс – 3:6, 6:3, 6:3.

Ориентировочное начало игры – 18 января в 02.00 по белорусскому времени.