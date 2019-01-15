|
Дакар. Этап 8. Вязович финишировал 3-м и занимает 7-е место в общем зачете
16.01.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялся 8-й этап ралли «Дакар-2019».
В классификации грузовиков белорусский экипаж Сергея Вязовича финишировал 3-м. В общем зачете Вязович располагается на 7-м месте. Всего борьбу в гонке продолжают 11 экипажей.
Ралли Дакар
15 января 2019 года
Этап 8
Грузовики
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +1:25.30
2. Тон ван Генугтен (Нидерланды, «Ивеко») +22.01
3. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +23.13
...8. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +59.43
9. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +1:00.16
Положение после этапа 8
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») – 35:01.35
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +26.49
3. Жерар де Рой (Нидерланды, «Ивеко») +1:07.43
...7. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») +6:08.51
...9. Александр Василевский (Беларусь, «МАЗ») +9:30.46
Мотоциклы
1. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») – 3:55.25
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +0.45
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.13
…73. Анастасия Нифонтова (Россия, («Хуксварна») +3:53.55
Положение после этапа 8
1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») 28:53.08
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +1.03
3. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +6.35
…67. Анастасия Нифонтова (Россия, («Хуксварна») +24:56.37 (10-я в зачете Motul)
Квадроциклы
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 5:18.53
2. Густаво Гальего (Аргентина, «Ямаха») +9.10
3. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +9.16
Положение после этапа 8
1. Николас Кавильяссо (Аргентина, «Ямаха») – 36:35.51
2. Иеремиас Гонсалес Ферьоли (Аргентина, «Ямаха») +1:24.52
3. Густаво Гальего (Аргентина, «Ямаха») +1:44.04
Внедорожники
1. Себастьян Леб (Франция, «Пежо») – 3:54.53
2. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +7.27
3. Якуб Пшигонский (Польша, «Мини») +15.15
Положение после этапа 8
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 29:15.50
2. Хоан Нани Рома (Испания, «Мини») +46.29
3. Себастьян Леб (Франция, «Пежо») +46.45
4. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +53.30
Мотовездеходы SxS
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 4:38.34
2. Кристиан Баумгарт (Бразилия, «Кан-Ам») +4.47
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +10.04
...12. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +50.34
Положение после этапа 8
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 36:16.18
2. Родриго Хавьер Морено Пиассолли (Чили, «Кан-Кам») +54.10
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «Кан-Ам») +1:08.09
...10. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам») +5:16.49
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялся 8-й этап ралли «Дакар-2019».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)