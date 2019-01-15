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Дюков перешел в «Ладу»

16.01.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Роман Дюков официально перешел в тольяттинскую «Ладу». 

В нынешнем сезоне хоккеист выступал за усть-каменогорское «Торпедо». В 27 матчах чемпионата ВХЛ защитник набрал 5 (0+5) очков, при показателе полезности «-4».

Подробную статистику Дюкова можно посмотреть здесь.

Отметим, в «Ладе» также играет белорусский нападающий Вячеслав Андрющенко.

 
 
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Белорусский защитник Роман Дюков официально перешел в тольяттинскую «Ладу».
 
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