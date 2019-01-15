С 21 января в Сморгони стартует чемпионат района по настольному теннису

С 21 января в Сморгони стартует районный чемпионат по настольному теннису. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста.

Согласно регламенту соревнований, чемпионат проводится отдельно для мужчин и женщин по круговой системе. Каждая встреча состоит из трех партий. Итоговое положение участника в турнирной таблице определяется по сумме набранных очков во всех встречах.

Матчевые встречи среди мужчин будут проходить в теннисно-бильярдном зале ФОК «Юность» по вторникам и четвергам с 19.00 до 21.00. У женщин соревнования пройдут в малом зале гимназии по субботам с 15.00.

Как нам сообщили в секторе спорта и туризма Сморгонского райисполкома, за каждого участника, принявшего участие в чемпионате, будет добавлено по 3 балла в таблицу круглогодичной спартакиады среди трудовых коллективов. Победителей и призеров чемпионата, отдельно среди мужчин и женщин, наградят грамотами и медалями сектора спорта и туризма, а также денежными призами.

По вопросам участия в чемпионате Сморгонского района по настольному теннису обращаться к главному судье соревнований Дмитрию Николаевичу Дагоцкому (тел. +375-29-93-87-654).

Сергей ЮРЕВИЧ.