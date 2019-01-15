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Никита Наумов: «Перед матчами с «Шахтером» и минским «Динамо» все в городе говорили: «Только попробуйте остаться без медалей»

16.01.2019 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитника Никита Наумов рассказал о возросшем интересе к футболу в Витебске.

«Конечно, перед матчами с «Шахтером» и минским «Динамо» все в городе говорили: «Только попробуйте остаться без медалей». Вообще, в прошлом году интерес к футболу в городе вырос. Буквально на днях ехал с какими-то незнакомыми людьми в лифте. Они узнали меня и начал: «Какие же вы молодцы! Жаль, совсем чуть-чуть не хватило, но такого в Витебске 20 лет не было!» 

Посмотрите, как люди пошли на стадион. В морозы на домашние игры «Витебска» собиралось по четыре-пять тысяч зрителей – это приятно. В конце сезона я пропускал игру с «Городеей», поэтому находился на трибунах. Так сильно замерз! Но рядом команду поддерживало еще тысячи четыре таких же замерзших людей с горящими глазами. Такие вещи впечатляют, ради этого и стоит играть в футбол», сказал Наумов.

 «Было не очень комфортно из-за того, что отец, по сути, устроил в «Нафтан». Один из лучших защитников ЧБ раскрылся только к 30 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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