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Брестское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» проявляют интерес к Бегунову

16.01.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Роман Бегунов попал в сферу интересов брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».

Сегодня стало известно, что 25-летний футболист ушел из минского «Динамо». У него закончился контракт.

Напомним, к брестскому «Динамо» уже присоединились новобранцы Денис Лаптев, Артем Милевский и Александр Павловец.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Роман Бегунов попал в сферу интересов брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».
 
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