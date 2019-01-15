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Брестское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» проявляют интерес к Бегунову
16.01.2019 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, защитник Роман Бегунов попал в сферу интересов брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».
Сегодня стало известно, что 25-летний футболист ушел из минского «Динамо». У него закончился контракт.
Напомним, к брестскому «Динамо» уже присоединились новобранцы Денис Лаптев, Артем Милевский и Александр Павловец.
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Роман Бегунов попал в сферу интересов брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».
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