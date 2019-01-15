Брестское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ» проявляют интерес к Бегунову

Как стало известно Tribuna.com, защитник Роман Бегунов попал в сферу интересов брестского «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ».

Сегодня стало известно, что 25-летний футболист ушел из минского «Динамо». У него закончился контракт.

Напомним, к брестскому «Динамо» уже присоединились новобранцы Денис Лаптев, Артем Милевский и Александр Павловец.