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TUT:BY: Шамко, Шорец или Антоненко могут стать новым гендиректором «Минск-Арены»
16.01.2019 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации сразу нескольких источников
Срок контракта Николая Ананьева, нынешнего руководителя крупнейшего спортивно-развлекательного комплекса страны, завершается, и его должность займет другой человек.
В приемной «Минск-Арены» корреспонденту портала ответили, что информацией о том, останется ли Ананьев на посту, не располагают.
И чтобы выяснить этот вопрос, предложили записаться на прием к гендиректору на 29 января.
Среди кандидатов на пост нового гендиректора называют нескольких человек. Среди них бывший министр спорта и туризма Александр Шамко, и бывший председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.
Среди менее вероятных вариантов фигурируют и люди из хоккейной среды, в частности, экс-капитан сборной Беларуси Олег Антоненко, который был знаменосцем белорусской команды на Олимпиаде в Ванкувере-2010.
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По информации сразу нескольких источников TUT.BY, в конце января «Минск-Арена» получит нового генерального директора.
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