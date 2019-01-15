TUT:BY: Шамко, Шорец или Антоненко могут стать новым гендиректором «Минск-Арены»

По информации сразу нескольких источников TUT.BY , в конце января «Минск-Арена» получит нового генерального директора.

Срок контракта Николая Ананьева, нынешнего руководителя крупнейшего спортивно-развлекательного комплекса страны, завершается, и его должность займет другой человек.

В приемной «Минск-Арены» корреспонденту портала ответили, что информацией о том, останется ли Ананьев на посту, не располагают.

И чтобы выяснить этот вопрос, предложили записаться на прием к гендиректору на 29 января.

Среди кандидатов на пост нового гендиректора называют нескольких человек. Среди них бывший министр спорта и туризма Александр Шамко, и бывший председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.

Среди менее вероятных вариантов фигурируют и люди из хоккейной среды, в частности, экс-капитан сборной Беларуси Олег Антоненко, который был знаменосцем белорусской команды на Олимпиаде в Ванкувере-2010.