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«Матч ТВ»: БАТЭ интересуется защитником Клещенко
16.01.2019 21:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно телеканалу
Футболист расторг контракт с командой через Палату по разрешениям споров РФС и стал свободным агентом.
Футболиста также просматривал «Зенит».
На счету действующего в центре обороны Клещенко 23 игры и 2 забитых мяча.
Отметим, что в
БАТЭ оперативно
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Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», БАТЭ заинтересован в услугах 23-летнего защитника Александра Клещенко, который покидает «Томь».
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