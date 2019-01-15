«Матч ТВ»: БАТЭ интересуется защитником Клещенко

Как стало известно телеканалу «Матч ТВ» , БАТЭ заинтересован в услугах 23-летнего защитника Александра Клещенко, который покидает «Томь».

Футболист расторг контракт с командой через Палату по разрешениям споров РФС и стал свободным агентом.

Футболиста также просматривал «Зенит».

На счету действующего в центре обороны Клещенко 23 игры и 2 забитых мяча.

Отметим, что в декабре уже сообщалось об интересе брестского «Динамо» и БАТЭ к кандидатуре Клещенко.

БАТЭ оперативно опроверг интерес к этому игроку.



