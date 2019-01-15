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Белорусские волейболисты узнали соперников на чемпионате Европы
16.01.2019 21:27 — Новости Спорта | БелТА
Сборная Беларуси. Фото Белорусской федерации волейбола
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе сегодня состоялась жеребьевка мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором примет участие и сборная Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальной стадии континентального форума подопечные главного тренера Виктора Бекши сыграют в группе С в Любляне (Словения) с командами России, Финляндии, Турции, Македонии и Словении.
Составы остальных групп чемпионата Европы 2019 года:
Группа А (Монпелье, Франция)
Франция
Италия
Болгария
Португалия
Греция
Румыния;
Группа В (Антверпен, Бельгия)
Бельгия
Сербия
Германия
Словакия
Испания
Австрия;
Группа D (Амстердам, Нидерланды)
Нидерланды
Польша
Чехия
Эстония
Украина
Черногория.
На стадии квалификации турнира сборная Беларуси заняла первое место в группе Е, опередив соперников из Испании (чемпионы Европы 2007 года), Норвегии и Грузии.
Мужская сборная Беларуси в третий раз в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Ранее национальная команда участвовала в континентальном форуме в 2013 и 2015 годах. Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах: Нидерландах, Бельгии, Словении и Франции. 24 команды поборются за право сыграть в финале, который пройдет 29 сентября во Франции.-0-
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе сегодня состоялась жеребьевка мужского чемпионата Европы по волейболу, в котором примет участие и сборная Беларуси,...
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